Москва, 8 февраля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана действующего главу республики Ильхама Алиева. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Путин пожелал своему коллеге из Азербайджана новых успехов в работе на посту главы государства.

Как рассказал в беседе с «РИА Новости» находящийся в Баку глава думской делегации, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров, выборы прошли системно и открыто, и в соответствии с национальным законодательством.

«Нами не были зафиксированы какие-либо нарушения, которые могли бы хоть как-то повлиять на результаты», — сказал он, отметив очень высокую явку и активность жителей Азербайджана в ходе голосования.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля в Азербайджане завершились внеочередные выборы президента. Голосование проходило на 6537 избирательных участках, включая 26 на территории Нагорного Карабаха. За ходом выборов следили 790 международных наблюдателей из 89 стран, а также 89 366 местных наблюдателей.

Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов ночью 8 февраля сообщил, что по итогам по итогам обработки протоколов с более чем 93% избирательных участников 92,05% голосов набрал действующий глава республики. Второе и третье место заняли соответственно депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж (2,19%) и лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа (2%).