Баку, 8 февраля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует на внеочередных выборах главы государства с 92,05% голосов, сообщил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов в эфире телеканала AzTv 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

По информации источника, по итогам обработки протоколов с более чем 93% избирательных участников Ильхам Алиев набрал 92,05% голосов. Второе и третье место соответственно заняли депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж (2,19%) и лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа (2%).

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в среду, 7 февраля. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (18:00 мск). По данным ЦИК Азербайджана, явка составила 70,85% от почти 6,5 миллиона избирателей. Как передавало ИА Регнум, за ходом голосования следили 790 международных наблюдателей из 89 стран, а также более 89 тысяч местных наблюдателей.

Напомним, что Ильхам Алиев в декабре прошлого года подписал распоряжение о проведении в стране внеочередных президентских выборов. До этого главу республики избирали в 2018 году. Конституция Азербайджана предполагает выборы президента на семь лет, ограничений по количеству сроков нет.