Вашингтон, 29 января, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Хотя страны НАТО и пообещали поставлять Киеву тяжёлую военную технику, никто в альянсе не верит, что в военном конфликте победит Украина, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Комментируя информацию о поставках Западом танков Киеву, Риттер заявил, что эта «помощь» Украине специально затягивается, происходит имитация помощи.

При этом среди стран НАТО и их союзников вовсе не каждая стремится помочь Украине. А некоторые отправляют на Украину практически негодное оборудование.

Но важнее всего то, что «никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, никто», утверждает эксперт. По его словам, иначе поставки Киеву шли бы в другом объёме — в необходимом для победы.

Риттер добавил, что натовские танки будут идти на Украину «в соответствии с определённым графиком» и в итоге «в полном объёме» обещанное Киеву вооружение никогда не будет передано, ВСУ должным образом не обучат им пользоваться.

«Не стоит забывать и про логистические проблемы, — сказал Риттер. — Всё это гарантирует поражение Украины».