Вашингтон, 20 января, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Если США не предоставят украинской армии в скором времени новый пакет военной помощи, то Россия победит Украину уже через несколько недель, в лучшем случае месяцев. Об этом 19 января сообщила телекомпания NBC со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Такое предупреждение сделали помощники главы Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности на закрытой встрече в Конгрессе.

Помощник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс конгрессменам открыто заявили, что без дополнительной помощи военные ресурсы ВСУ истощатся совсем скоро, при этом возможности противовоздушной обороны и артиллерии будут исчерпаны в ближайшие недели.

Таким образом, победа России будет предрешена, заключил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт на Украине может продлиться ещё от двух до пяти лет, заявили 19 января обозреватели телеканала CNN, ссылаясь на сотрудников разведывательных служб США и западных чиновников.

Чиновники из других стран, на которых ссылается CNN, в свою очередь, предполагают, что конфликт на Украине завершится через пять лет.

Заместить генсека НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что украинский конфликт будет длиться ещё долго и не завершится в 2024 году. Он допустил, что боевые действия не прекратятся и в 2025 году.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее отмечал, что Украина не продержится в конфликте с Россией дольше февраля 2024 года, но в Белом доме до последнего будут отрицать проигрыш Киева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что боевые действия на Украине будут длиться долго и ждать быстрых изменений ситуации на поле боя не следует.

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул западных союзников Киева в недостаточной военной помощи.