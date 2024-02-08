Киев, 8 февраля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. У Европейского союза, который опустошил запасы боеприпасов, нет «волшебной палочки» для помощи Украине. Об этом 7 февраля заявил глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель в эфире украинского телеканала «Рада».

Kirill Chubotin/Global Look Press Жозеп Боррель

«Вам нужно больше [боеприпасов], и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки», — сказал он.

По словам Борреля, возможности оборонного сектора ЕС были крайне низки, а потому армии государств — членов организации опустошили арсеналы, передав боеприпасы Киеву.

«Наши вооружённые силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши», — отметил глава евродипломатии.

До марта ЕС может поставить ВСУ в общей сложности 550–600 тыс. снарядов, а обещанный ранее миллион боеприпасов передаст до конца года, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новые танки, вертолёты, средства ПВО и миллион снарядов, однако не к марту 2024 года, как это было обещано, а к концу года. По её словам, оборонная промышленность ЕС увеличила выпуск продукции на 40%.

Боррель 30 января назвал ошибочными идеи о примирении сторон конфликта на Украине. Он также призвал западные государства удвоить усилия по поддержке Киева.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки новых вооружений Киеву будут только разжигать конфликт Украине. А в феврале 2023 года глава государства указал на то, что Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения Украине.