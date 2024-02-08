Берлин, 8 февраля, 2024, 09:52 — ИА Регнум. США и Европейский союз намерены противостоять любым попыткам втянуть Организацию североатлантического договора (НАТО) в украинский конфликт. Об этом 7 февраля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для газеты The Wall Street Journal.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости

«Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией», — написал он.

По словам главы немецкого правительства, страны — участницы НАТО собираются «противостоять любым попыткам втянуть» альянс в конфликт на Украине.

Шольц также призвал страны НАТО обеспечить «действенность» коллективной обороны и безопасности, приведя в пример соблюдение государствами альянса нормы тратить по 2% ВВП на оборонные расходы, а также запуск программы по созданию общеевропейской системы ПВО «Небесный щит» и планы ФРГ по размещению в Литве боевой бригады.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 января заявил, что альянс наращивает присутствие у российских границ якобы из-за желания не допустить эскалации и военного конфликта. При этом он признал, что военно-политический блок на сегодня не видит непосредственной угрозы со стороны России для какой-либо из входящих в него стран или их союзников.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрёк Апокалипсис и конец всему в случае конфликта альянса с Россией. Он отметил, что российская сторона даст на это ассиметричный ответ, использовав баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Политик подчеркнул, что в этом случае у России не будет иного выбора несопоставимости её военного потенциала с военным потенциалом НАТО.