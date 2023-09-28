Москва, 28 сентября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Между европейскими лидерами и Дональдом Трампом есть серьёзные разногласия, потому что бывший американский президент не хочет придерживаться стратегии коллективного Запада. С его приходом к власти в Евросоюзе может начаться революция элит. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

Gage Skidmore Трамп

Ранее французская газета Le Figaro написала, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США станет не просто кошмаром, а адом для европейцев. По мнению автора материала, позиция Трампа о максимально быстром завершении конфликта на Украине пугает Европу и Киев.

По словам политолога Межуева, между экс-президентом Трампом и Евросоюзом давно нет симпатии, и конфронтация бывшего президента США с трансатлантическими элитами даже сильнее, чем с представителями американской демократической партии.

«Он явно заявляет о стремлении США существовать вне зависимости от каких-то североатлантических обязательств. Сам по себе проект «коллективный Запад» не вызывает у него большого сочувствия, ему хотелось бы видеть Америку большим и сильным государством, но никак не капитаном или главной частью этого совместного коллективного Запада», — поделился Межуев.

В этом, по его мнению, состоит главное противоречие Трампа с Европой. Политолог отметил, что европейские страны уже пожертвовали частью своего суверенитета ради гарантий безопасности со стороны Штатов, воспринимая их как руководителя альянса. Межуев привёл в пример Германию, которая в частности из-за украинского конфликта и объединения с другими западными державами отказалась от особого партнёрства с Россией, что раньше обеспечивало Берлину серьёзные ресурсные преимущества.

«Трамп — человек, который не склонен высоко оценивать жертвы, которые Европа принесла на алтарь коллективного Запада, скорее всего захочет обнулить все обязательства и потребует от европейских стран гораздо большего участия в военных программах НАТО и большего отчисления за них в бюджет США. А если этого не произойдёт, то Вашингтон скажет: «До свидания!» — указал политолог.

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что если президентство Трампа будет возможным и успешным, то неизбежно в европейских странах станут более активно проявлять себя политики с идентичными взглядами.

«Несомненно поднимется альтернатива для Германии, какие-то организации, восходящие к Жан-Мари Ле Пену (французский политик, бывший лидер «Национального фронта» — прим. ред), что-то подобное будет происходить и на юге — в Италии. То есть национал-суверенистские движения, которые были придавлены в эпоху Байдена, начнут восставать. Это будет серьёзная элитная революция. Поэтому это будет кошмар для глобалистской Европы», — отметил Межуев.

При этом политолог категорически не согласен с мнением, что приход республиканца Трампа к власти в США поможет быстро завершить конфликт на Украине. Более того, по его мнению, ситуация наоборот может ухудшиться, поскольку экс-президент будет слишком самоуверен в своих силах и возможностях якобы оказать давление на Москву, но в итоге сможет лишь испортить свои отношения с Россией и Европой.

«Он попытается разрешить конфликт быстро некими известными ему методами, скорее всего будет предлагать какие-то хитрые сделки. Также попытается надавить на Россию, что не очень тоже понятно. И если к тому же он утратит контроль над европейскими государствами — над Великобританией в частности, то эта проукраинская волна будет поддержана с новой силой этими европейскими странами», — указал политолог.

По его мнению, России было бы более выгодно, если бы коллективный Запад сохранил свою структуру, но новым американским лидером стал бы политик с более реалистичными взглядами. Тогда, как считает Межуев, у Москвы был бы шанс на скорое окончание действий на Украине. В качестве вероятных кандидатов на эту позицию в США политолог назвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Бернса. По мнению эксперта, они могут пойти на компромисс с Россией, не поддерживают позицию «воевать до последнего украинца» и готовы рассмотреть соглашение по границам Украины, которые есть сейчас.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как неоднократно заявлял Трамп, для урегулирования конфликта на Украине ему понадобилось бы лишь 24 часа. Но для этого ему необходимо вновь стать президентом США.

Экс-американский лидер указал, что Киев мог бы избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласился отказаться от части территорий. По мнению Трампа, подобное соглашение позволило бы киевским властям сохранить страну.

В конце июля Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания заявил, что США должны поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку арсенал её ядерного оружия превышает американские запасы. Республиканец подчеркнул, что США сейчас «находятся в очень глупой и опасной позиции» из-за ситуации вокруг Украины.