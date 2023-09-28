Париж, 28 сентября, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Западные политики выражают опасения из-за стремления экс-президента Дональда Трампа завершить украинский конфликт. Об этом написал обозреватель Figaro.

Цитата со страницы Джима Керри в Twitter Трамп и Зеленский в представлении Керри

«Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом. Он повторяет снова и снова, что для разрешения украинского конфликта потребуется не более суток», — считает автор.

Издание транслирует позицию западных политиков, для которых возвращение Трампа в Белый дом в качестве президента вызывает тревогу.

В числе причин: вывод войска из Европы, ослабление антироссийских санкций, сближение с Китаем, Россией и прочее.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп, в случае избрания президентом США, снимет часть антироссийских санкций и снизит поставки вооружения киевской армии.

Чтобы «кинуть Украину», Трамп, став главой Белого дома, усилится против международных соглашений США. Это может коснуться отношений с НАТО, двусторонних гарантий Южной Корее и Японии, взаимодействия со Всемирной торговой организацией.

План урегулирования украинского конфликта за 24 часа призвал раскрыть Трампа украинский глава Владимир Зеленский 19 сентября.