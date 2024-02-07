Белград, 7 февраля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Большинство русских, проживающих в Сербии, настроены против президента России Владимира Путина, а украинцы поддерживают его, заявил президент Сербии Александр Вучич 7 февраля на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Белграде.

«Украинцы, которые в Сербии, в большинстве русскоговорящие, и намного больше настроены на поддержку президента Путина. Их не очень много, около 45-50 тыс.» — сказал Вучич.

Он также возразил на заявление Писториуса, будто Сербия сильно зависима от России. Президент заявил, что экономически ФРГ имеет гораздо больше влияния на республику. Однако по поводу политического влияния Вучич подчеркнул, что на него и на других представителей руководства страны никто не влияет, кроме сербских граждан.

«Я горжусь тем фактом, что представляю страну, которая свободна и независима», — заявил глава республики.

Вучич добавил, что Белграду не могут указывать ни Вашингтон, ни Берлин, ни Москва.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года Вучич заявил, что на Сербию продолжают давить, пытаясь заставить республику присоединиться к антироссийским санкциям. Он связал с этим протесты, которые идут в Белграде. Президент подчеркнул, что продолжит проводить независимую политику и не допустит насильственной смены власти.

В январе 2024 года Вучич объявил, что Сербия приобрела у России комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с малоразмерными беспилотниками «Репеллент». Кроме того, республика купила у Китая три батареи ЗРК FK-3.