Белград, 24 декабря, 2023, 16:48 — ИА Регнум. В отношении Сербии предпринимаются попытки навязать волю извне, изменить её политику, в том числе чтобы добиться присоединения страны к антироссийским санкциям. Об этом заявил президент республики Александр Вучич 24 декабря в обращении к гражданам.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

«Конечно, многие будут пытаться разрушить Сербию, как (премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин) Курти сказал, что выборы в Сербии «украдены», как и некоторые другие хотят Сербию видеть слабой, чтобы она была куклой, которую будут дёргать за нитки, как ранее это делали, что смогут выбирать правительство, министров, решать, какая политика будет проводиться. Что смогут приказывать, послать факс или позвонить по телефону, отправить электронное письмо и указать — введите санкции против России, а завтра сделайте это и то», — сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что Белград хочет проводить независимую политику, заверив, что не допустит насильственной смены власти в республике.

Представители оппозиции 18 декабря выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в Белграде. Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли в здание избиркома, вручили «фотодоказательства» и документы о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и ежедневно собирают граждан на протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.

Как передавало ИА Регнум, с начала конфликта на Украине США и Евросоюз активно пытались настроить Сербию против России, но им это не удалось, с начала конфликта цели Запада достигнуты не были, Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России.

В начале июля Вучич заявил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции настолько долго, насколько сможет.

Президент Сербии отмечал, что практически каждый лидер стран коллективного Запада при встрече требует от него ввести санкции в отношении России. Вучич отметил, что уже привык к этому, что это уже вместо «добрый день», и акцентировал, что Белграду уже больше года удаётся сдерживать натиск и не вводить санкции, хотя давление и ультиматумы не редкость.