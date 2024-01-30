Белград, 30 января, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Сербия оплатила и получила российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с малоразмерными беспилотниками «Репеллент», заявил 30 января президент республики Александр Вучич.

AP/TASS ЗРК FK-3

По его словам, жители страны смогут оценить приобретение 15 февраля, в День государственности Сербии, на праздновании в городе Ниш.

Вучич также заверил, что на празднике будут представлены три батареи ЗРК FK-3 китайского производства.

«Для нас это важно, будет множество и других комплексов, которые люди, я полагаю, смогут увидеть в Нише на праздник», — заключил он.

«Репеллент» — система радиоэлектронной борьбы, предназначенная для подавления работы беспилотников на расстоянии до 35 км.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Сербии заявил, что практически каждый лидер стран коллективного Запада при встрече требует от него ввести санкции в отношении России. Вучич отмечал, что уже привык к этому, что это уже вместо «добрый день», и акцентировал, что Белграду всё это время удаётся сдерживать натиск и не вводить санкции, хотя давление и ультиматумы не редкость.