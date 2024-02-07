Баку, 7 февраля, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных выборах главы республики с 93,9% голосов, сообщила американская организация Oracle Advisory Group результаты экзитпола.

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На втором месте, согласно опросу избирателей, находится самовыдвиженец, депутат парламента Азербайджана Захид Орудж, набравший 1,8% голосов. Третье место у депутата парламента и лидера партии «Великое создание» Фазиля Мустафы с результатом 1,5% голосов. У остальных четырёх кандидатов от 1,2% и ниже.

Центр социологических исследований сообщил, что в ходе его экзитпола 92,4% избирателей сообщили, что голосовали за Алиева. По информации центра «Ряй» — 92,6%.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента Азербайджана прошли 7 февраля, участки закрылись в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Всего в день голосования работали 6537 избирательных участков, в том числе 26 — в Нагорном Карабахе. По информации Центризбиркома республики, в избирательных списках было 6 478 840 граждан, проголосовали 4 971 032 человек. Явка составила 76,73%.

Конституция Азербайджана предполагает выборы президента на семь лет, ограничений по количеству сроков нет. Предыдущие выборы проходили в стране в 2018 году.

Алиев в декабре 2023 года подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов. Действующего главу республики выдвинула кандидатом правящая партия «Новый Азербайджан».