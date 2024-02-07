Баку, 7 февраля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В Азербайджане завершились внеочередные выборы президента, избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (18:00 мск) 7 февраля.

Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Центризбиркома Мазахир Панахов сообщил журналистам, что предварительные итоги голосования объявят в этот же день в 21:00 (20:00 мск).

Кроме действующего главы государства Ильхама Алиева, в выборах приняли участие ещё шесть кандидатов. Голосование проходило на 6537 участках, из которых 26 находились в Нагорном Карабахе.

За ходом голосования следили 790 международных наблюдателей из 89 стран. Кроме того, было 89 366 местных наблюдателей. В списки ЦИК внесли почти 6,5 млн избирателей, по состоянию на 17:00 явка составила 70,85%. Президента выберут на семь лет, конституция республики не предусматривает ограничений по количеству сроков.

Как сообщало ИА Регнум, Алиев в декабре 2023 года распорядился провести внеочередные выборы президента. До этого главу республики избирали в 2018 году, следующие выборы должны были состояться в 2025-м. Правящая партия «Новый Азербайджан» выдвинула Алиева кандидатом.