Баку, 7 декабря, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Действующий лидер Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы в республике на 7 февраля 2024 года. Об этом 7 декабря говорится в распоряжении президента Азербайджана, опубликованном на его сайте.

«Назначить дату внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года», — говорится в документе.

Планово выборы должны были состояться в 2025 году

Как сообщало ИА Регнум, Алиев четырежды побеждал на президентских выборах (2003, 2008, 2013 и 2018 годах). Он руководит страной с 31 октября 2003 года. С 4 августа по 4 ноября 2003 года Алиев занимал пост премьер-министра Азербайджана.