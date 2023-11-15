Москва, 15 ноября, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Самая мощная DDoS-атака на Сбер достигала более 1 млн запросов в секунду, сообщил зампред правления этой кредитной организации Станислав Кузнецов 14 ноября на SOC-Форуме.

Иван Шилов ИА Регнум Хакер

Он отметил, что речь идёт о самом масштабном нападении в истории указанного банка и всей России.

«Самая мощная атака была совсем недавно — больше 1 млн запросов в секунду. В России такой атаки мы не фиксировали в принципе», — сказал замглавы Сбера.

Кузнецов также подчеркнул, что с начала специальной военной операции на банк было совершено более 550 кибератак.

7 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф проинформировал, что в октябре компьютерную система учреждения подверглась самой мощной в своей истории DDoS-атаке.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября государственная корпорация «Ростех» объявила о сбое в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Трудности вызвала массированная DDoS-атаки, организованная за рубежом.

4 ноября дирекция выставки-форума «Россия» сообщила о массированной хакерской атаке на ресурсы мероприятия. Нападение производилось с территории Украины и стран Запада.

10 ноября стало известно, что хакеры атаковали в США подразделение крупнейшего банка Китая и мира Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Злоумышленники потребовали выкуп за разблокировку, зашифрованных ими систем банка.