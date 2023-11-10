Москва, 10 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности обсудил повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас сегодня важный и очень актуальный вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», — сказал российский лидер на совещании с постоянными членами Совбеза.

Глава государства сообщил, что доклад по этой теме представит директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. Совещание проходит без журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с момента начала СВО вызовы и угрозы в сфере цифровой безопасности резко выросли, против России развязана настоящая война в киберпространстве. Он указал на важность связанных с этим вопросов.

Зампред Совбеза уточнил, что нынешняя ситуация требует от России активных усилий в сфере защиты критической информационной инфраструктуры и активного совершенствования собственных технологий и продуктов, которые будут работать максимально безопасно и сведут к минимуму кибератаки.