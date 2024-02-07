Москва, 7 февраля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать внесение в Госдуму законопроекта, который позволит гражданским женам погибших бойцов спецоперации официально оформить брак «задним числом», если отношения сложились до начала спецоперации.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Это очень сложная субстанция, ничего не могу сказать», — заявил представитель Кремля.

В Госдуму 6 февраля внесли законопроект, который позволит гражданским жёнам погибших в зоне спецоперации бойцов официально оформить брак. В пояснительной записке при этом говорится, что документ разработан с целью защиты интересов членов «фактической» семьи военнослужащих. В противном же случае семьи лишаются «кормильца» и в действующем законодательстве нет правовых средств и механизмов защиты интересов таких членов семьи военнослужащего.

Президент России Владимир Путин 28 сентября 2023 года на встрече с избранными главами регионов заявил, что поддержка российских бойцов и членов их семей является не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти.