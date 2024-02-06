Стокгольм, 6 февраля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Власти Швеции планируют закрыть расследование взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», сообщила 6 февраля шведская газета Süddeutsche Zeitung.

Sean Gallup/Global Look Press

Шведский прокурор Матс Люнгквист планирует в ближайшие дни объявить об окончании разбирательства по делу. Издание отметило, что прокуратура Швеции, судя по всему, не смогла выявить конкретных подозреваемых в совершении взрывов на газопроводах.

При этом в Германии расследование продолжается. Его ведут федеральный генеральный прокурор и Федеральное управление криминальной полиции. Шведские власти могут передать Берлину свои материалы.

Шведский прокурор Матс Юнгквист 5 февраля заявил, что скоро власти страны объявят решение по расследованию взрывов на «Северных потоках». Он не сказал, закроют в Швеции расследование или нет.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву интересует информация о расследованиях теракта на «Северных потоках». Представитель Кремля при этом сообщил, что Россия запрашивала информацию по расследованиям, которые ведут в Швеции, Дании и Германии, но ничего не получила.

В результате теракта на «СП» и «СП-2», совершённого 26 сентября 2022 года, оба газопровода вышли из строя. Власти Швеции отказались создать на базе Евроюста общую следственную группу, объяснив это тем, что обнародование данных повредило был её национальной безопасности.

России отказали в участии в расследовании. Генпрокуратура России 28 сентября сообщила о возбуждении ФСБ уголовного дела по статье о международном терроризме в связи с диверсией на «СП» и «СП-2».

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на «Северных потоках» очевидным терактом. Он подчеркнул, что больше всего в этих взрывах были заинтересованы США.