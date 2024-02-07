Киев, 7 февраля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. В Киеве ряд районов 7 февраля остался без воды, наблюдаются веерные отключения электроснабжения. Без водоснабжения остались районы на левом берегу Днепра в Киеве, сообщило издание РБК-Украина.

npu. gov. ua Воронка от попадания ракеты в Киеве

Также у потребителей нет света.

Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что электроснабжение на левом берегу восстановят в течение трех-четырёх часов.

Российское Министерство обороны не сообщало о нанесении ударов по объектам в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 февраля во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе прогремел взрыв и что в Днепровском районе украинской столицы получили повреждения высоковольтные линии. В результате ряд домов остался без электроснабжения.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил взрывах в городе. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, взрывы в областном центре повредили объекты нежилой инфраструктуры.

Украинские СМИ также сообщили о взрывах в городе Николаев, в городе Дрогобыче во Львовской области и в Черкасской области. Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил о взрывах в регионе.