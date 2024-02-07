Киев, 7 февраля, 2024, 09:20 — ИА Регнум. В Днепровском районе Киева ряд домов остался без света, сообщил 7 февраля Telegram-канал «Общественное». Информацию канал получил от энергетической компании ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале сообщил, что в городе получили повреждение две высоковольтные линии и часть потребителей осталась без света.

«Часть потребителей на левом берегу — без электроэнергии», — сообщил Кличко.

Минобороны РФ не сообщало о нанесении ударов по объектам в каком-либо из перечисленных регионов.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Киеве, Киевской, Черкасской, Львовской областях. Кличко также заявил о взрыве в украинской столице.

На Украине утром 7 февраля объявили воздушную тревогу во всех регионах.