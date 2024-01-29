Арлингтон, США, 29 января, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин вернулся на работу в Пентагон после лечения рака простаты, говорится в заявлении американского военного ведомства, которое приводит «РИА Новости».

AP/TASS Министр обороны США Ллойд Остин

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня вернулся на работу в Пентагон», — сказано в пресс-релизе.

Как передавало ИА Регнум, Остин был госпитализирован 1 января в центр Уолтера Рида, а 2 января часть его полномочий была передана заместителю Кэтлин Хикс.

Уточнялось, что у главы Пентагона диагностировали рак простаты, заболевание обнаружили на ранней стадии развития. В медицинском учреждении Остин прошёл минимально инвазивную хирургическую процедуру.

15 января шефа Пентагона выписали из больницы, а 24 января он впервые появился на публике после выписки и принял участие в заседании контактной группы помощи Украине. Остин выступил по видеосвязи и выглядел похудевшим и измождённым.