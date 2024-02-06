Киев, 7 февраля, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Отставка главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может позволить Киеву преодолеть стагнацию на поле боя, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

В интервью украинскому журналисту Василию Голованову Подоляк, комментируя слухи о возможной отставке Залужного, обратил внимание на то, что Зеленский несёт ответственность за ситуацию на поле боя, поскольку именно глава государства, согласно украинскому законодательству, является верховным главнокомандующим.

«Президент не может себе позволить после двух лет войны, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе на линии фронта», — сказал Подоляк.

Также он признал, что усталость от затяжного конфликта испытывают не только украинцы, но и западные союзники. В связи с этим, по словам Подоляка, Зеленский ищет новые решения.

Как передавало ИА Регнум, информация о возможной отставке главкома ВСУ появилась 29 января. Первым об этом заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Берёза. При этом, по словам народного Алексея Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), Валерию Залужному уже объявили о его отставке, однако сам указ ещё не был готов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов также подтвердил, что на данный момент указа об отставке главнокомандующего ВСУ нет.

Позднее Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил, что считает необходимым провести кадровое обновление военного руководства Украины и всего управленческого аппарата страны. Глава киевского режима подчеркнул, что Украине необходимо «двигаться в едином направлении» и не допускать преобладания упаднических настроений.