Рим, 5 февраля, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Над необходимостью кадрового обновления военного руководства Украины и всего управленческого аппарата страны задумывается глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

«Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (главкома ВСУ. — Прим. ред.), это правда», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о разногласиях с Валерием Залужным.

Глава киевского режима подчеркнул, что под перезагрузкой и сменой кадров имеет в виду не одного человека, а направления руководства страны.

По мнению Зеленского, Украине необходимо «иметь позитивную энергию и двигаться в едином направлении». Нельзя опускать руки и допускать преобладания упаднических настроений, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не станет вмешиваться в ситуацию с увольнением Залужного в случае, если Зеленский решиться на увольнение главкома ВСУ. США рассматривают кадровые решения исключительно прерогативой руководства Украины и украинского народа, сказал Салливан. При этом он не стал говорить о возможных последствиях увольнения военачальника на положение ВСУ в зоне боевых действий.

Слухи об отставке Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Рады Борислав Берёза. Украинские СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать пост главкома ВСУ.

Ситуация вокруг возможной отставки Залужного говорит о том, что киевский режим находится в агонии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, системы управления на Украине в принципе нет, там всё держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь.