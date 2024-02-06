Тель-Авив, Израиль, 7 февраля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Служба внешней разведки Израиля «Моссад» получила через Катар ответ радиального движения ХАМАС по новой сделке по освобождению заложников в секторе Газа, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Отмечается, что стороны, участвующие в переговорах, в настоящее время подробно изучают все детали ответа.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает условия ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Радикальное движение потребовало от еврейского государства окончить конфликт и вывести израильских военных из Газы, а также освободить всех заключённых «Нухбы» (спецподразделение ХАМАС) и предоставить неприкосновенность для членов организации.

Вместе с тем 24 января агентство Reuters выпустило публикацию, в которой говорилось о том, что Израиль и ХАМАС готовы пойти на перемирие продолжительностью в месяц, а также на обмен заложниками. В статье утверждалось, что дальнейшие шаги тормозятся из-за палестинских радикалов, которые пытаются согласовать постоянное прекращение огня.

31 января появилась информация о том, что переговорщики по урегулированию конфликта в Газе надеются на шестинедельное перемирие, после которого сторонам конфликта станет трудно продолжать боевые действия с прежней мощью. Газета The Wall Street Journal написала о том, что американские переговорщики во главе с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бёрнсом настаивают именно на длительном прекращении огня.

1 февраля официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари рассказал, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в Газе.