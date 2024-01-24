Тель-Авив, Израиль, 24 января, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Израиль и радикальное движение ХАМАС готовы пойти на прекращение огня в течение одного месяца, а также на обмен пленными и заключенными, однако палестинская сторона якобы тормозит дальнейшие шаги в указанном направлении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

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Один из собеседников рассказал журналистам о том, что 28 декабря начался последний раунд переговоров, организованных США, Катаром и Египтом. В ходе этого диалога удалось договориться о продолжительности паузы приблизительно на 30 дней.

Источники уточнили, что ХАМАС отказывается от дальнейших шагов, пока его представители и Израиль не согласуют условия постоянного прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, ранее портал Axios написал о том, что Израиль якобы предложил руководству ХАМАС провести новую паузу в боевых действиях в секторе Газа на срок до двух месяцев. При этом израильские власти намереваются включить в эти договоренности пункт об освобождении всех оставшихся заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.

23 января министр иностранных дел России Сергей Лавровобвинил США в блокировке всех усилий ООН по прекращению кровопролития в Газе. Он отметил, что американская накладывает вето на любые резолюции, направленные на прекращение огня в регионе. Одноименно с этим, по словам Лаврова, Вашингтон призывает к снижению интенсивности боевых действий в анклаве, что говорит об изворотливости Соединённых Штатов.