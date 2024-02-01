Вашингтон, 1 февраля, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Переговорщики по урегулированию конфликта в секторе Газа рассчитывают на шестинедельное прекращении огня, после которого Израилю будет трудно возобновить боевые действия с прежней мощью, написала 31 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По информации источников издания, переговорщики США во главе с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом настаивают на длительном перемирии.

«США также сообщили коллегам по переговорам, что Израиль после освобождения всех пленных рассматривает идею перехода к этапу, во время которого основные операции будут более ограниченными», — говорится в публикации.

Арабские чиновники располагают данными о маловероятности сделки из-за ряда серьёзных препятствий, при этом они допустили завершение соглашения в течение десяти дней в случае преодоления проблем.

Издание осветило проект договора, согласно которому на первоначальном этапе Израиль прекратит военные операции в секторе Газа на шесть недель, включая наблюдение с беспилотников, пока палестинское движение ХАМАС будет собирать заложников для освобождения.

После этого начнётся второй этап, связанный с освобождением израильских женщин-военнослужащих. В этом случае анклаву предоставят больше гуманитарной помощи, гарантируют работу медицинских и социальных объектов. В случае успеха на третьем этапа ХАМАС выдаст тела погибших заложников и освободит солдат-мужчин.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января в министерстве здравоохранения палестинского анклава привели данные о количестве погибших в результате ударов израильских войск в секторе Газа. С 7 октября 2023 года общее число жертв возросло до 25 900 человек, пострадавшими числятся 64 110.

Агентство Reuters со ссылкой на три осведомлённых источника 24 января сообщило о готовности Израиля и ХАМАС пойти на перемирие в течение одного месяца, а также на обмен заложниками. При этом ХАМАС якобы тормозит дальнейшие шаги, пока его представители и Израиль не согласуют условия постоянного прекращения огня, рассказал изданию один из собеседников.