Москва, 6 февраля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, сообщили 6 февраля в пресс-службе Министерства обороны России.

Кадр из видео

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что полёт длился более 10 часов.

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Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что полёт российских Ту-160 прошёл в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выполнили плановые полёты над Арктикой. Полёты совершили над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Бофорта, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и Северного Ледовитого океана. Наиболее продолжительный полёт составил более семи часов. При этом истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали самолёты Су-35С, Су-27, МиГ-31.

Позднее, в октябре 2023 года два стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении Су-35с выполнили плановый семичасовой полёт над нейтральными водами акватории Японского моря.