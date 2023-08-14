Москва, 14 августа, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Плановые полёты выполнили самолёты российской дальней авиации в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Бофорта, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и Северного Ледовитого океана. Об этом 14 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Ту-160

Отмечается, что в мероприятии задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полёт составил более семи часов.

В Минобороны добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали самолёты Су-35С, Су-27, МиГ-31.

«Все полёты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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Он отметил, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель МиГ-29 поднимался на перехват норвежского самолёта над Баренцевым морем. При приближении МиГ-29 иностранный самолёт выполнил разворот, нарушения границы РФ не было допущено.