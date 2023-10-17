Москва, 17 октября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении Су-35с выполнили плановый семичасовой полёт над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщили 17 октября в Министерстве обороны России.

Кадр из видео

«Полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — уточнил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он отметил, что летчики российской дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

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Как сообщало ИА Регнум, в августе два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт над акваторией Японского моря. Продолжительность полёта составила свыше шести часов.

Также 14 августа в Минобороны сообщили, что самолёты российской дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Восточно-Сибирского, Бофорта, Баренцева, Норвежского, Чукотского морей и Северного Ледовитого океана. В мероприятии задействовали стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.