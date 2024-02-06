Брюссель, 6 февраля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Ассоциация производителей алюминия Евросоюза, а также Литва, Латвия, Эстония и Польша давят на Брюссель, пытаясь добиться запрета на импорт алюминия из России в рамках 13-го пакета санкций, но им пока не удалось добиться успеха, сообщило 5 февраля европейское издание газеты Politico.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По информации журналистов, против этого выступают страны с развитой промышленностью. Как сообщили дипломаты в ЕС, есть мало шансов на то, что эмбарго на российский алюминий получится ввести до годовщины начала спецоперации на Украине.

«Такие страны, как Италия, сопротивляются мерам, которые могут привести к повышению цен [на алюминий]», — отметили в издании.

Сообщается, что в странах ЕС от всего объёма импорта этого металла 9% приходится на Россию.

Газета Financial Times 28 января также сообщила, что в новый пакет санкций Евросоюза, скорее всего, не войдет запрет на импорт алюминия из России, несмотря на то, что на этом настаивают страны Прибалтики и Польша.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что в ЕС готовят 13-й пакет рестрикций, но по его содержанию пока не договорились. Он только уточнил, что ограничения затронут много физических лиц и организаций.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что экономика страны выстояла, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. Он напомнил, что России предрекали крах из-за санкций. Глава государства добавил, что хотел бы таким недоброжелателям показать «известный жест», но воздержится.