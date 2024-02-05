Брюссель, 5 февраля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил 5 февраля о подготовке нового, 13-го, пакета антироссийских санкций, который коснётся физических и юридических лиц. Как он отметил, согласование пакета ещё идёт.

EPA/ТАСС Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

«Мы готовим новый пакет санкций. Работа продолжается, персональные санкции затронут много физлиц и организаций. Но пока нет окончательной договорённости», — заявил Боррель на пресс-конференции в Польше.

По словам дипломата, рестрикции обсуждают в ЕС ежемесячно и новый пакет включит компании из разных стран, участвовавших в обходе санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля в США сообщили об отставке одного из главных авторов санкций против России — Элизабет Розенберг. Она входила в группу, разработавшую «экономический ответ» на начало специальной военной операции, и была причастна к введению антироссийских санкций США, заморозке российских активов за рубежом и принятию потолка цен на нефть из России. Куда именно намерена уйти Розенберг, неизвестно.

На следующий день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с каждым новым пакетом антироссийских ограничений санкционная политика ЕС будет выглядеть всё более несерьёзно. По мнению главы ведомства, следующий санкционный пакет будет «демонстративным», поскольку фактически уже почти не осталось российских организаций, отраслей и руководителей не под санкциями.

Президент России Владимир Путин в шуточной форме обратился к недоброжелателям страны и заявил, что тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест». Глава государства отметил, что экономика страны показала устойчивость и выдержала всё внешнее давление, при этом продолжает развиваться. При этом Путин ещё в апреле 2022 года говорил о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада в отношении России.