Тбилиси, 6 февраля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Посольство Украины в Грузии отреагировало на заявление Службы государственной безопасности страны по делу о попытке провоза взрывчатки из Одессы на территорию России. В заявлении 6 февраля дипломаты не признали причастность украинской стороны к случившемуся и заявили о начале проверки, в частности, участия в инциденте граждан Украины.

Кадр из видео

«Выражаем готовность к конструктивному взаимодействию с компетентными органами Грузии с целью всестороннего выяснения всех обстоятельств дела и установления реальных его организаторов», — процитировал комментарий посольства Telegram-канал «Страна. UA».

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Как сообщало ИА Регнум, взрывчатку ввезли в Грузию из Одессы ещё в январе через контрольно-пропускной пункт «Сарпи» на минивэне гражданина Украины. Груз состоял из различного рода взрывчатых веществ, в том числе пластичной взрывчатки С-4 военного назначения, активируемой электродетонаторами и таймерами. В грузинских спецслужбах не стали исключать, что отправители планировали теракты и на территории страны. Как уточнили в службе госбезопасности, за попыткой провоза стоял депутат от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе. Грузия предоставила Киеву полную информацию об инциденте, но украинская сторона отмалчивалась и не давала никакого ответа.