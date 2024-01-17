Москва, 17 января, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Проанализировать практику применения искусственного интеллекта при расследовании преступлений рекомендовал президент РФ Владимир Путин Верховному суду и силовым ведомствам. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном 17 января на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Рекомендовать Верховному Суду РФ совместно с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, МВД и Минюстом проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по её совершенствованию», — говорится в документе.

Ответственными назначены председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, министр юстиции Константин Чуйченко, глава МВД Владимир Колокольцев. Срок исполнения поручения — 1 июля 2024 года.

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