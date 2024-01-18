Москва, 18 января, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и МИД РФ включить формирование этических стандартов для искусственного интеллекта в повестку заседаний БРИКС в 2024 году, сообщила пресс-служба Кремля на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обеспечить включение вопросов, касающихся формирования этических стандартов в области искусственного интеллекта, сбалансированного регулирования и научно-технического сотрудничества в указанной области, в повестку дня заседаний объединения БРИКС в рамках председательства Российской Федерации в объединении в 2024 году. Срок — 1 марта», — говорится в опубликованном на сайте перечне поручений.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент рекомендовал Верховному суду РФ, Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД и Минюсту проанализировать практику применения искусственного интеллекта при расследовании преступлений.

24 ноября Путин на пленарном заседании конференции AI Journey заявил, что общие усилия, направленные на развитие в России искусственного интеллекта, уже дали результат. Он отметил, что за последние годы в отечественной экономике и социальной сфере применение решений, связанных с ИИ, увеличилось в 1,5 раза.

Также глава государства заявил, что российские власти будут делать всё, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта. При этом угрозы для граждан, связанные с персональными данными, должны быть сведены к минимуму, добавил президент.