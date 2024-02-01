Москва, 1 февраля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Программный комплекс «РН-Нейросети» представят2 февраля на международной выставке-форуме «Россия». Как отмечают авторы ПО, уникальная программа обеспечивает подбор оптимальных вариантов разработки нефтяных месторождений.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Уникальную программу на базе ИИ продемонстрируют на ВДНХ

«РН-Нейросети»уменьшает количество гидродинамических расчетов, необходимых при планировании разработки месторождения. Инженеры считают, что внедрение цифровых технологий повышает эффективность и скорость принятия решений по всей производственной цепочке.

В рамках тематических Дней наукиспециалисты одного из корпоративных научных институтов «Роснефти» также покажут возможности проекта «Цифровое месторождение».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Уникальную программу на базе ИИ продемонстрируют на ВДНХ

2 февраля гостям павильона расскажут о разработке материалов и катализаторов защитного слоя для процессов нефтепереработки — за эту работу коллектив исследователей был удостоен премии правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых.

Дни науки в павильоне «Роснефти» проходят с 30 января по 8 февраля. Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.