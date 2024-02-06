Киев, 6 февраля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко подверг критике слова главы киевского режима Владимира Зеленского о руководстве Украины. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальных сетях.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Речь идёт о заявлении Зеленского в беседе с итальянским телеканалом RAI. В разговоре с журналистами он рассказал, что изучает возможность замены некоторых руководящих лиц Украины и это касается не только военной сферы. Глава киевского режима предположил, что страна нуждается в перезагрузке и в новом начале.

Кучеренко с иронией задался вопросом, из кого же на самом деле в настоящее время состоит руководство Украины.

Кроме того, Зеленский заявил итальянской прессе о том, что задумывается о замене главкома ВСУ Валерия Залужного.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение о том, что Зеленского заставят уйти в отставку, если он попытается уволить Залужного. Эксперт также считает, что глава киевского режима не сможет назначить такое военного руководство, которое бы установило полный контроль над всеми подразделениями на линии боевого соприкосновения.

3 февраля газета Asia Times написала о том, что Запад поставил ультиматум Зеленскому для выделения Киеву пакета дополнительной помощи. Согласно этому требованию, глава киевского режима должен изменить ситуацию с коррупцией на Украине.

Авторы статьи отмечают, что западные страны всё менее уверены в том, что киевский режим способен избежать поражения на фоне коррупционных скандалов, в которых замешаны украинские власти.

1 февраля журналист-правозащитник из США Сеймур Херш заявил, что американские спецслужбы располагают информацией о персональной коррумпированности Зеленского. По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс совершал секретный визит в Киев, чтобы выразить недовольство со стороны своих подчиненных масштабами хищений, которыми занимается глава киевского режима.