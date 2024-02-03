Киев, 3 февраля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку, если он попытается уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большая часть армии, генеральный штаб будут на стороне Залужного. Ну, естественно, что они ему поставят ультиматум Зеленскому, если он попробует снять Залужного. Они ему скажут: «Так ты сам иди в отставку», — сказал Соскин.

По его мнению, Зеленскому не удастся поставить такое военного руководство, которое смогло бы установить полный контроль над всеми подразделениями на фронте.

Также Соскин добавил, что ни одно назначение Зеленского ещё не было удачным.

Как передавало ИА Регнум, слухи об отставке Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Рады Борислав Берёза. При этом украинские СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать свой пост.

Тайные переговоры Залужного с Западом по поводу завершения конфликта на Украине стали причиной для потенциального увольнения генерала, заявил американский журналист Сеймур Херш. По его мнению, Залужный проводит напрямую или через посредников ещё с прошлого года скрытые переговоры с США и другими западными элитами о том, как лучше всего договориться о прекращении военного конфликта в стране.

Как отметил советник главы ДНР Ян Гагин, сообщения о возможной отставке Залужного свидетельствуют о борьбе за власть в стране. Он не исключил, что может дойти до военного переворота.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Залужного говорит о том, что киевский режим находится в агонии. Она отметила, что системы управления на Украине в принципе нет, там всё держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь.