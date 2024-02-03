Москва, 3 февраля, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Запад поставил ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому для выделения дополнительной помощи, пишет Asia Times.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Отмечается, что пока Зеленский не изменит ситуацию с коррупцией на Украине, ему будет сложно рассчитывать на получение дополнительного финансирования.

«Громкие скандалы и общее представление о том, что Украина всё ещё не может побороть коррупцию, стали более серьезными экзистенциальными угрозами», — пишет издание.

В итоге коррупционные скандалы и сообщения о расколе во власти подрывают уверенность западных стран в том, что у Украины есть надёжный путь избежать поражения. Такая ситуация только отталкивает Запад от оказания дальнейшей поддержки Украине, заключается в статье.

Как ранее передавало ИА Регнум, 12 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее руководство Украины — это банальные и бескомпромиссные ворюги, расхищающие выделенные им Западом на оружие деньги. Он отметил, что минобороны США не следило за поставляемым Киеву оружием, в результате чего неизвестна судьба почти 40 тысяч единиц оружия на сумму 1 млрд долларов.

Слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший парламентарий Рады Борислав Берёза. Тайные переговоры Залужного с Западом по поводу завершения конфликта на Украине стали причиной для потенциального увольнения генерала. Об этом ранее заявил американский журналист Сеймур Херш.