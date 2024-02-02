Вашингтон, 2 февраля, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Американский журналист-правозащитник Сеймур Херш заявил, что спецслужбы США осведомлены о персональной коррумпированности главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом эксперт написал в своём блоге в Substack.

president. gov. ua Владимир Зеленский

По словам Херша, директор ЦРУ Уильям Бернс секретно летал в Киев к Зеленскому, чтобы рассказать об этом, а также о недовольстве подчиненных тем, что их лидер берёт «слишком большой кусок награбленного».

Как сообщало ИА Регнум, тайные переговоры главкома ВСУ Валерия Залужного с Западом по поводу завершения конфликта на Украине стали причиной для потенциального увольнения генерала. Об этом заявил Сеймур Херш.

По мнению Херша и его источников, Залужный проводит напрямую или через посредников ещё с прошлого года скрытые переговоры с США и другими западными элитами о том, как лучше всего договориться о прекращении военного конфликта в стране.

Украинские политики массово расхищают западную помощь, ожидая поражения Киева. Об этом 30 января заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее руководство Украины — это банальные и бескомпромиссные ворюги, расхищающие выделенные им Западом на оружие деньги. Он отметил, что минобороны США не следило за поставляемым Киеву оружием, в результате чего неизвестна судьба почти 40 тысяч единиц оружия на сумму 1 млрд долларов.