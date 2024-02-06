Вашингтон, 6 февраля, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Отстыковку корабля Crew Dragon с экипажем из четырёх человек от Международной космической станции (МКС) перенесли на неопределённый срок. Об этом 6 февраля сообщили в американской компании SpaceX.

Roscosmos/Global Look Press

Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия.

«Из-за продолжающейся неблагоприятной погоды у побережья Флориды Dragon не будет проводить отстыковку от МКС во вторник [6 февраля]», ― говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в соцсети X.

В компании также отметили, что космический корабль и экипаж Ax-3 по-прежнему в порядке, а команды продолжат следить за погодными условиями на предмет следующей возможности для отстыковки.

Как сообщало ИА Регнум, ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon американской компании SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, с экипажем из четырёх человек стартовала к МКС с американского космодрома на мысе Канаверал 19 января. Старт прошёл штатно, первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю.

В 05:43 по времени Восточного побережья США (13:43 мск) космический корабль пристыковался к Международной космической станции. Момент стыковки Crew Dragon и станции произошёл штатно.

В составе экипажа, полёт которого организовала частная компания Axiom Space, ― Вальтер Вилладей (итальянец), астронавт Европейского космического агентства Маркус Вандт (швед), военный пилот Альпер Гезеравчи (Турция). Руководит экипажем бывший астронавт NASA, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

Планировалось, что группа останется на орбите почти на две недели. За это время специалисты проведут не менее трёх десятков научных экспериментов.

Компания SpaceX сообщила, что Crew Dragon вернётся на Землю не ранее 5 февраля из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы. Предполагалось, что это произойдёт 3 февраля. На следующий день стало известно о том, что отстыковку снова отложили по меньшей мере на сутки ― до 6 февраля. Причина та же ― неблагоприятная погода у побережья Флориды.