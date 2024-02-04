Вашингтон, 4 февраля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Корабль Crew Dragon с космическими туристами отстыкуется от Международной космической станции (МКС) не ранее 6 февраля, сообщила компания SpaceX в соцсети X.

NASA

Отстыковку снова отложили по меньшей мере на сутки. Накануне в компании заявили, что Crew Dragon вернётся за Землю не ранее 5 февраля из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы. Предполагалось, что это произойдёт 3 февраля.

«Погода у побережья Флориды остается неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю», — пояснили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, миссия Ax-3 — третий полёт полностью коммерческого экипажа, который выполняет по контракту с NASA компания Axiom Space. Стыковка Crew Dragon с МКС состоялась 20 января. В составе экипажа итальянец Вальтер Вилладей, астронавт ESA швед Маркус Вандт, военный пилот из Турции Альпер Гезеравчи и бывший астронавт NASA, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

Запуск миссии Crew-8 Dragon, в которой будет участвовать российский космонавт Александр Гребёнкин, назначен на 18 февраля.