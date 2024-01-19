Вашингтон, 19 января, 2024, 03:03 — ИА Регнум. К международной космической станции (МКС) с американского космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с туристами. Запуск транслировал сайт американской компании Space X.

SpaceX Старт ракеты-носителя Falcon 9

В составе экипажа: Вальтер Вилладей (итальянец), астронавт Европейского космического агентства Маркус Вандт (швед), военный пилот Альпер Гезеравчи (Турция). Руководит экипажем бывший астронавт NASA, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

Полёт организован частной компанией Axiom Space.

Старт прошёл штатно, первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю.

Crew Dragon должен пристыковаться к МКС 20 января. Группа останется на орбите почти на две недели. Им предстоит провести не менее трёх десятков научных экспериментов.

Как сообщало ИА Регнум, SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 25 аппаратами, включая первый разведывательный спутник Южной Кореи, которому присвоили кодовое обозначение «425».

21 ноября стало известно об успешном запуске северокорейской ракеты «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1». В Северной Корее заявили, что республика в ближайшем будущем собирается запустить ещё несколько разведывательных спутников.