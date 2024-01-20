Вашингтон, 20 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, с экипажем из четырёх человек пристыковался к Международной космической станции (МКС). Процесс пристыковки транслировался на сайте НАСА.

NASA

Момент стыковки Crew Dragon и станции произошёл в 05:43 по времени Восточного побережья США (13:43 мск). Ожидается, что вскоре экипаж перейдёт из корабля на орбитальную станцию. Полёт организован частной компанией Axiom Space.

В составе экипажа: Вальтер Вилладей (итальянец), астронавт Европейского космического агентства Маркус Вандт (швед), военный пилот Альпер Гезеравчи (Турция). Руководит экипажем бывший астронавт NASA, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

Как ожидается, группа останется на орбите почти на две недели. Им предстоит провести не менее трёх десятков научных экспериментов.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее корабль ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовал к МКС с американского космодрома на мысе Канаверал.

Старт прошёл штатно, первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю.