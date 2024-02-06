Москва, 6 февраля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на купянском направлении поразил «умными» авиационными бомбами пункт управления противника, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

Минобороны России Бомбардировщик Су-34 ВКС России

Самолёт взлетел с аэродрома базирования и после удара по цели вернулся в место дислокации. Результатом боевой работы стало уничтожение пункта управления.

В ведомстве уточнили, что российские военные использовали фугасные авиационные бомбы, снабжённые универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие вооружения позволяют бить по противнику, не входя в зону поражения его средств противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о том, что Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа.

7 декабря Су-34 Вооружённых сил России нанесли массированный удар по противнику фугасными авиабомбами на купянском направлении. В результате действий российских военных удалось уничтожить личный состав и укреплённые позиции ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения.

4 января 2024 года российские истребители-бомбардировщики Су-34 с помощью авиабомбы с УМПК уничтожили пункт управления ВСУ на сватово-кременном направлении в ЛНР. Звено этих самолётов сопровождал истребитель Су-35С. Лётчики заранее знали точные координаты цели.