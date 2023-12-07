Москва, 7 декабря, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВС РФ нанесли массированный удар по противнику фугасными авиабомбами на купянском направлении, тем самым уничтожили личный состав и укреплённые позиции ВСУ.

Василий Иванов ИА REGNUM Штурмовики наносят авиаудары

По информации Минобороны РФ, во время боевого вылета экипаж истребителя получил данные с координатами скопления противника.

Экипаж прицельно скинул фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Отмечается, модуль позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Как сообщило ИА Регнум, российские бойцы при поддержке артиллерии сорвали ротацию киевских боевиков и подвоз боеприпасов под селом Старомайорским на южнодонецком направлении.

Также ВС РФ уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады противника в районе Урожайного, поразили пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке и Константиновке.