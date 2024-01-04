Москва, 4 января, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары без входа самолёта в зону поражения ПВО, уничтожил украинский пункт управления на сватово-кременном направлении в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили 4 января в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34

Перед вылетом экипаж знал координаты расположения командного пункта боевиков. С аэродрома взлетело звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с. После ликвидации противника вся группа успешно вернулась на аэродром.

В военном ведомстве показали на видео, как перед перед вылетом устанавливаются под крылья истребителей-бомбардировщиков авиабомбы, а также момент отделения боеприпаса и успешное возвращение Су-34 на аэродром.

Старший лётчик авиационного звена Иннокентий добавил, что лётчики вернулись штатно, задача выполнена успешно.

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Как сообщало ИА Регнум, российские артиллеристы за сутки девять раз пресекли ротацию ВСУ на южнодонецком направлении — были сорваны попытки противника провести смену состава боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного.

ВСУ потеряли до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.

Россия резко нарастила свои наступательные возможности. Из-за этого у Киева в 2024 году могут возникнуть серьёзные проблемы на фронте, справиться с которыми будет очень сложно даже при поддержке западных союзников, заявил колумнист британского новостного сайта UnHerd Арис Руссинос. Обещания Запада не оправдали ожиданий Киева, не сумев резко увеличить производство боеприпасов. Щедрые поставки вооружений для ВСУ впредь никогда не повторятся, добавил он.