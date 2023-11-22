Москва, 22 ноября, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили 22 ноября в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Павел Бедняков/РИА Новости

«Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёты были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова. Истребители прошли комплекс наземных и летных испытаний, уточнили в ОАК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны России опубликовало кадры работы Су-34 при выполнении боевых задач. Истребители-бомбардировщики патрулируют небо в любое время суток и при любой погоде, а лётчикам ставят задачи по обеспечению безопасности подразделений Вооружённых сил России. На видео показали вылет на задание и выполнение задачи на большой высоте.