Лондон, 6 февраля, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании были бы готовы отразить «нападение» со стороны России, если бы Москва решила его осуществить, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.

Иван Шилов ИА Регнум Риши Сунак

«Да. Моя первая задача — гарантировать нашу общую безопасность», — сказал Сунак, отвечая на вопрос ведущего телеканала TalkTV Пирса Моргана о том, готов ли Лондон защититься в случае «нападения» со стороны России.

По словам главы британского правительства, королевство постепенно наращивает инвестиции в оборону на фоне возросших в мире угроз и уже находится на втором месте среди стран НАТО по оборонным расходам. При этом Сунак также упомянул об угрозе международному торговому судоходству в Красном море, создаваемой йеменскими хуситами.

При этом, согласно отчёту комитета по обороне палаты общин парламента Великобритании от 4 февраля, в стране наблюдается нехватка военных в вооружённых силах королевства, из-за чего страна не готова к участию в затяжных военных конфликтах. Авторы доклада подчеркнули, что британские ВС не в состоянии достичь нужного уровня боеготовности без принятия реформ по повышению промышленной военной базы.

Как передавало ИА Регнум, 12 января Великобритания и Украина в ходе официального визита британского премьер-министра Риши Сунака в Киев подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, включающее как обмен разведывательными данными, так и совместную военную и медицинскую подготовку. В посольстве России в Соединённом Королевстве отметили, что подписанный документ не оставляет Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путём, в то время как Великобритания продолжит использовать Украину в качестве геополитического инструмента против РФ.