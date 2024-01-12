Киев, 12 января, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Великобритания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Подписание документа состоялось 12 января в ходе официального визита премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунака в Киев.

Andrea Baldo/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Соглашение будет действовать десять лет.

В правительстве Британии ранее заявили, что Сунак подпишет с главой киевского режима Владимиром Зеленским «историческое соглашение». Оно в очередной раз закрепит те меры поддержки, которые Лондон оказывал Киеву в течение нескольких лет.

Среди них — обмен разведданными, медицинская и военная подготовка и иные меры сотрудничества двух стран в сфере военно-промышленного комплекса.

В правительстве напомнили, что на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности и Великобритания стала первой страной, которая заключила соответствующее соглашение.

Как сообщало ИА Регнум, Сунак 12 декабря, в преддверии визита в Киев, заявил, что Великобритания направит Украине крупнейшую в истории партию беспилотных летательных аппаратов. Также в следующем финансовом году Лондон нарастит объёмы военной помощи Украине до 2,5 млрд фунтов стерлингов (около $3,2 млрд), что на 200 млн фунтов стерлингов ($255 млн) больше, чем в предыдущие два года.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Великобритания может предоставить Украине только политические гарантии, однако не рассматривает вариант вмешательства в вооружённый конфликт. По его мнению, это больше декларативный документ, которым Лондон пытается поддержать конфронтацию.

При этом, как напомнил парламентарий, Великобритания принимала участие в развязывании украинского конфликта, поэтому сейчас Лондон пытается повлиять и на его продолжение.

Газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве 31 декабря сообщила, что Великобритания планирует продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года. В статье указано, что в Лондоне эту возможность рассматривают вместе с другими странами континентальной Европы с целью перезапустить свою оборонную промышленность для продолжения оказания помощи киевскому режиму вне зависимости от США.