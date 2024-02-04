Лондон, 4 февраля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В Великобритании фиксируется нехватка военных в Вооружённых силах королевства, из-за чего страна не готова к военным конфликтам высокой интенсивности. Такая оценка приводится в отчёте комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании.

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa

По мнению авторов доклада, без ускорения реформ по повышению промышленной военной базы, ВС королевства будут не способны достичь нужного уровня боеготовности к высокоинтенсивным боевым действиям.

Так, британские парламентарии особым образом отметили проблемы в наборе и удержании военных и резервистов в рядах армии. По их мнению, непрерывное сокращение операций привело к тому, что британское командование не имеет ресурсы для обучения военнослужащих боевым действиям высокой интенсивности.

«Наше исследование показало, что, несмотря на возможность развёртывания в кратчайшие сроки и выполнения своих обязательств, готовности к тотальной длительной войне уделяется недостаточно внимания», — пояснил председатель парламентского комитета Джереми Куин.

Как передавало ИА Регнум, в конце января в материале британского журнала The Economist говорилось, что британские вооружённые силы критически истощены из-за многолетних сокращений, нехватки квалифицированных кадров во всех видах войск и неэффективной системы закупок, которая слишком часто приводит к неудовлетворительному соотношению цены и качества.

В статье отмечено, что решение проблем с дорогостоящими и долгосрочными проектами по разработке новых видов военной техники, кораблей и самолётов значительно усложняется из-за резкого увеличения стоимости программы замены британских средств ядерного сдерживания, поскольку они обладают приоритетом над всем остальным.

Кроме того, авторы отметили, что Великобритания переживает серьёзный кризис набора и удержания кадров. Так, военно-воздушным силам не хватает пилотов и инженеров, необходимых для эксплуатации большого парка самолётов, а военно-морской флот был вынужден вывести из эксплуатации старые корабли из-за нехватки экипажей.

Вместе с тем британская газета The Times допустила, что численность сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть — до 52 тысяч человек.

По данным издания, сейчас численность армии составляет 76 тысяч человек, однако при сохранении нынешних темпов сокращения к 2026 году этот показатель снизится до 68 тысяч человек, что меньше личного состава сил спецназначения вооруженных сил США. Через 10 лет в британской армии может остаться уже только 52 тысячи человек.

Союзники уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, если это будет необходимо, отмечали журналисты. Также, по их словам, отмечается изношенность военной техники.

В декабре американская газета The Wall Street Journal информировала, что в европейских государствах нарастает тревога по поводу ослабленного состояния армий и опустошённых военных арсеналов на фоне всё более «изоляционистской» позиции США по отношению к украинскому конфликту.